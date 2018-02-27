بالصور .. ملحم زين وزوجته في إجازة

نشر الفنان ملحم زين صورة له مع زوجته تماني في حسابه عبر “إنستغرام” خلال قضائهما إجازة في لندن. واكتفى زين بالاشارة إلى أنه في إجازة في لندن، ناشراً صورتين مع زوجته.

#london#vacation #melhemzein#ملحم_زين#لندن A post shared by Melhem Zein (@mel7emzein) on Feb 25, 2018 at 6:20pm PST

التعليقات على الصورتين حازت على اهتمام المتابعين، لا سيّما أنّ حساب زين على مواقع التواصل الاجتماعي أغلبه صور من لقاءاته بزملائه من الوسط الفني، فيما يشارك جمهوره بصور ولديه علي وفاطمة، فضلاً عن الصورة الأولى لطفله حسين الذي ولد العام الماضي، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على جمال زوجة فنان “ردّوا حبيبي”.

يذكر أنّ زوجة زين في الأشهر الأولى من الحمل، والمرة الأخيرة التي نشر لها صورة كانت العام الماضي بمناسبة عيد ميلادها.

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