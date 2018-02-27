المقاتلون في الغوطة قصفوا الممر الإنساني !!

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، إن المسلحين في الغوطة الشرقية استهدفوا ممرا إنسانيا على بعد 500 مترا من نقطة العبور.

ذكر رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية، اللواء يوري يفتوشينكو، أن “المقاتلين قصفوا بمدافع الهاون، الممر الإنساني المخصص لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، بهدف إعاقة خروجهم”.

وقال إن بلاده تدعو زعماء المسلحين في الغوطة الشرقية السورية لوقف الأعمال القتالية وعدم عرقلة خروج المدنيين من المنطقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، “ندعو قادة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية للالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية وعدم عرقلة خروج المدنيين الى المناطق الآمنة”.

وتابع يفتوشينكو “مضطر للقول إن المقاتلين اتخذوا تدابير محظورة لإعاقة خروج المدنيين من الغوطة الشرقية”، موضحا أنهم قصفوا الممر الإنساني مرتين خلال فترة التهدئة من الساعة 11:45 وحتى 12:25 من المنطقة الواقعة بين حرستا ودوما، وأن قذائف انفجرت على بعد 500 متر من نقطة العبور.

كما ذكر أن “مركز المصالحة الروسي يبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والهدنة في الغوطة الشرقية”.

وأضاف “المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع يضمن أمن المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية، ويفعل كل ما يمكن لتأمين نظام وقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة الإنسانية في منطقة خفض التصعيد هذه”.

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