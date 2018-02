أول متحول جنسيا يلتحق بالجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قبولها في صفوف الجيش الأمريكي أول متعاقد متحولا جنسيا أو Transgender.

وأكد ممثل البنتاغون، الميجور ديفيد إيستبورن، في حديث لصحفيين أن أول متحول جنسيا وقع عقد انخراطه في صفوف القوات الأمريكية. ولم يكشف إيستبورن عن اسم المجند، مضيفا أنه سيخضع قريبا لدورة تدريبية للمجندين الجدد قبل أن ينضم إلى القوات العسكرية.

