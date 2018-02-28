بالصور: الحريري في السعودية

وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري فجر اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة، هي الأولى بعد رجوعه عن قرار الاستقالة.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري خلال زيارته، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

واستقبل الحريري في المطار المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والوزير المفوض وليد البخاري والسفير اللبناني بالمملكة فوزي كبارة، وفق ما ذكرته قناة “المستقبل” الفضائية.

وذكر مكتب الحريري في وقت سابق أنه قبل الدعوة، وأنه سيزور الرياض في أقرب وقت ممكن، دون أن يحدد موعد.

وكانت آخر زيارة للحريري إلى المملكة في الثالث من تشرين الثاني، التي أعلن خلالها استقالته المفاجئة من هناك في خطاب بثه تلفزيون “العربية”.

