رجال الأعمال المصريين أجلوا زيارة “دمشق” خوفاً من القذائف

يبدو أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها الساحة السورية مؤخراً، حالت دون زيارة الوفد الاقتصادي المصري المتلهف منذ شهور لدخول الساحة السورية، من باب “إعادة الإعمار”، ونيل نصيب مهم في هذه الكعكة، على الرغم من أن الشقيقة “مصر” ليست من الأولويات المطروحة لدى الحكومة السورية في هذا الملف، (كونها لم تكن شريكاً في مكافحة الإرهاب).

وفي تصريح صحفي نسب لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين “فتح الله فوزي”، قال فيه: «تم تأجيل زيارة وفد الشركات المصرية لسورية، والتي كانت مقررة الأسبوع الماضي، لبحث دور هذه الشركات في “إعادة الإعمار، وزيادة حجم الصادرات المصرية إليها. وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها “دمشق” مؤخراً».

ويبدو رجال الأعمال المصريين متحفزين لدخول السوق السورية الواعدة (بالمليارات)، وتصدير عدد من المواد المهمة للسوق، وتلك التي تشتهر بها “مصر”، مثل الحديد والصلب، والأدوية، والأغذية الجافة. وهناك أحاديث كثيرة عن تحالف يجري بين شركات القطاع الخاص في “القاهرة” للحصول على مشاريع كبيرة تتعلق بالبنية التحتية.

وكان “أحمد الوكيل” رئيس “الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية” قد كشف مؤخراً، عن تنظيم معرض لإعادة “إعمار سورية”، والمنتجات المصرية في 4 نيسان المقبل في “دمشق”، وبالتعاون والتنسيق مع “اتحاد غرف التجارة السورية”.

وصرحت الحكومة السورية بأكثر من مناسبة، أن أولوية الإعمار للأصدقاء الذين حاربوا مع القوات الحكومية ضد الإرهاب، وخاصة “روسيا” التي يزورها اليوم 120 رجل أعمال سوري، وإيران”. علماً أن “مصر” كانت قد شاركت في “معرض دمشق الدولي” في آب الماضي عبر 30 شركة، لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في “إعادة الإعمار، وتم حجز ستة آلاف متر مربع للدورة القادمة التي تنطلق في أيلول المقبل.