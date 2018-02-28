موسكو: داعموا المعارضة يعرقلون الهدنة في الغوطة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن القوى الداعمة المعارضة السورية تعرقل تنفيذ الهدنة الإنسانية في سوريا.

وقال: تم بقرار من الرئيس الروسي إدخال الهدنة الإنسانية لمدة معينة. والقضايا المرتبطة بتنفيذها وتنفيذ القرار الدولي يرتكبها المسلحون المعارضون للحكومة بما فيها المنظمات الإرهابية المذكورة بشكل مباشر في قرار رقم 2401… وكذلك القوى الداعمة للمعارضة في سوريا.

وذكر ريابكوف أن اتهام دمشق أو موسكو بإنشاء أوضاع إنسانية صعبة في الغوطة الشرقية نتيجة سياساتهما، لا يمكن أن يعملها أحد إلا الذين يريدون تقسيم العالم وفق مبدأ “عدو – صديق”.