حسم شبه نهائي على الساحة “المسيحية”

علمت صحيفة “الجمهورية” ان الساعات القليلة الماضية شهدت حسماً شبه نهائي للتوجهات في التحالفات الإنتخابية خصوصاً على الساحة المسيحية، بحيث باتَ في الإمكان الحديث عن حصر إمكانات التحالف الجزئي والموضعي بين ​القوات اللبنانية​ و​التيار الوطني الحر​ في دائرتي ​بيروت​، وربما في ​الشوف​ و​عاليه​ إذا ما رَسا القرار على مواجهة بين القوات والتيار والحزب التقدمي الاشتراكي.أمّا على خط حزبي القوات – ​الكتائب​ فيبدو انّ الامور المتعثرة أصلاً إزدادت تعثّراً، في ضوء مجموعة من العوامل

ورجّحت هذه المصادر ان تكون الايام القليلة الفاصلة عن موعد إقفال باب الترشيح مطلع الاسبوع المقبل فترة كافية لانصراف كل فريق الى تركيب لوائحه، بعدما تضاءلت فرَص التسويات.