عبد الرحمن البزري: بيضة القبان

للمرة الثانية في غضون أسبوع، استقبل المرشح الصيداوي عبد الرحمن البزري وفداً من التيار الوطني الحر، في إطار المفاوضات التي يجريها العونيون لعقد تحالف مربح مع مرشح عن أحد المقعدين السنيين في صيدا.

وفي التفاصيل أنه بعد أيام من استقباله نائب جزين زياد أسود، عاد الأخير إلى دارة البزري في صيدا مصطحباً زميله أمل أبو زيد وعقدا اجتماعاً ثلاثياً انتخابياً. وقالت مصادر عونية إن «التواصل مع البزري يندرج ضمن بحث احتمالات التحالف الأنسب الذي يؤمن الفوز بأكثر من مقعد من المقاعد الثلاثة في جزين، ويؤمن الحاصل الانتخابي (المقدّر بحوالى 16 الف صوت) وما يفيض عنه للفوز بمقعدين على الأقل». لكن البزري فضّل في حديث إلى «الأخبار» التريّث قبل الحديث عن مسار المحادثات الثنائية، لافتاً إلى أنه على خط منفصل يتواصل مع شخصيات جزينية مستقلة مرشحة للانتخابات، وأبرزها صلاح جبران. باتجاه البزري، مدّت الجماعة الإسلامية يدها في محاولة لإقناعه بتشكيل لائحة مشتركة بينهما. في هذا الشأن، كشف البزري عن لقاء قريب مع الجماعة لاستكمال المفاوضات. تيار المستقبل ليس بعيداً عن زحمة المفاوضات. راجت شائعات في صيدا عن اتجاه المستقبل لضمّ البزري إلى لائحته لملء المقعد السنّي الثاني في صيدا إلى جانب النائب بهية الحريري.