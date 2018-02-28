300 دولار ثمن «بوق الوزير»

28 فبراير, 2018 - 9:49 صباحًا المصدر: الأخبار
300 دولار ثمن «بوق الوزير»

فوجئ موظفو مكتب أحد الوزراء في الحكومة بطلب الوزير من أحد مستشاريه أن يبحث له عن مخرج قانوني يجيز له صرف مبلغ 300 دولار بدل كلفة تركيب «بوق» لإحدى سيارات موكبه الوزاري، علماً بأن الوزير المذكور هو مؤسّس ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف اللبنانية المعروفة.

28 فبراير, 2018

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