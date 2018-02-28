أخبار هدنة الغوطة في يومها الثاني

تشهد الغوطة الشرقية في ريف دمشق لليوم الثاني، هدنة إنسانية جديدة يومية أعلنتها موسكو مدتها خمس ساعات ابتداء من الساعة التاسعة بتوقيت دمشق، بهدف فتح ممر آمن لخروج الجرحى والمدنيين.

ورغم سريان الهدنة الإنسانية في يومها الأول أمس بالغوطة الشرقية، لكن المركز الروسي للمصالحة أعلن فشلها بسبب استهداف المسلحين بالقذائف للممر الإنساني الذي تم تخصيصه لخروج المدنيين من المنطقة.

وفي تصريح صحفي أشار المتحدث باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين، إلى أنه لم يسجل أي خروج بحلول الساعة 14:30 من ظهر أمس. وأوضح أن الوضع في المنطقة شديد التعقيد، وأن الحافلات وسيارات الإسعاف المخصصة لخروج المدنيين بقيت في مكانها، لأن المسلحين لم يسمحوا لأحد بالخروج.

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هدنة الغوطة الشرقية ستظهر إن كان المسلحون سيلتزمون بالقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة.

وتعد الغوطة الشرقية واحدة من آخر معاقل المسلحين في سوريا، والتي تسيطر عليها فصائل “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” و”فيلق الرحمن” و”جبهة النصرة الإرهابية”، والتي تستهدف بشكل دوري وبقصف عنيف ضواحي، ووسط العاصمة السورية دمشق.