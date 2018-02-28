“هشام” طالب الفيزياء النووية قُتل في فرنسا

بعد الدراسة الميدانية الإسرائيلية التي قامت بها صحيفة “جيروزاليم بوست” عن تهديدات التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الشيعي الذي يثير رعب إسرائيل، وبعد حوالى أسبوع من مقتل الشاب حسن خير الدين في إحدى الجامعات الكنديّة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا مفجعًا جديدًا مفاده انّ الشاب هشام سليم مراد من بلدة بريقع توفي في فرنسا بظروف غامضة حيث وجد في غرفته مدرج بالدماء اثر تعرضه لعدد من الطعنات بالسكين.

ماذا أقول لك رفيقي العزيز أبا باسل سليم مراد . كفاح البطل أي موقف عصيب هذا الكلمات لا البقاء للأمة ولا الرحمة تفي لتخفيف آلامك وآلام عائلتك. Publié par ‎حسن خليل خريباني‎ sur mercredi 28 février 2018

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