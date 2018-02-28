عمل غنائي جديد لـ«نوال الزغبي»

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح عمل فني جديد، وهي أغنية لبنانية – سورية، من ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

وشاركت “النجمة الذهبية” جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، صورة أثناء تواجدها مع فريق عمل الأغنية وشقيقها مارسيل زغبي في أحد الاستديوهات، معلقة عليها :”أجواء الأستوديو مبارح اغنية جديدة لبنانية سورية الحان المبدع فضل سليمان توزيع عمر صباغ”.

ويعد فيديو كليب أغنية “لا تلعب معايا”، الذي طرحته نوال الزغبي مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” هو أخر أعمالها الغنائية، وهو من ألحان الموسيقار د.طلال، وكلمات خالد المريخي، وتوزيع حسام كامل، أما الفيديو كليب فهو من إخراج وليد ناصيف.