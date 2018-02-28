ميقاتي عن لائحة “العزم”: نضع اللمسات الأخيرة

أكد رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ أنه “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على “لائحة العزم” لخوض ​الانتخابات النيابية​ المقبلة”، متمنيا “أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتجديد الحياة السياسية في لبنان، وتفعيل ​المؤسسات الدستورية​ فيه”.

وخلال رعايته افتتاح “معرض ​طرابلس​” قال: “نعم هي “لائحة ​تيار العزم​” وستترجم مبادئ الوسطية والاعتدال، وهي ستكون من نسيج دائرة طرابلس والضنية والمنية، تشبه أهلها وتحاكي تطلعاتهم وتدافع عنهم، فنحن نريد كتلة نيابية شمالية طرابلسية المنشأ والمصدر والهوى، ولا نريد كتلة ملحقة بتيارات سياسية من خارج مدينتنا.نريد كتلة نيابية تستعيد قرار طرابلس وتعيدها في رأس المعادلة الوطنية كما كانت على الدوام، وكما يليق بها أن تكون، والفرصة اليوم مؤاتية لنتعاون لكي نحقق رؤية أهلنا ونضع مصلحتهم فوق كل إعتبار”.

وشدد على ان “الانتخابات النيابية محطة عابرة، فنحن، منذ أن بدأنا العمل السياسي، لا ننتظر إستحقاقا إنتخابيا لنتواصل مع أهلنا، بل نحن مع أهلنا لا ننقطع عنهم ولا ينقطعون عنا، في كل الأزمان والظروف والاستحقاقات، ولن نسمح في الزمن الانتخابي بأن يستغلهم أحد، أو أن يحارب بهم أحد لتحقيق مكاسب سياسية أو إنتخابية، وقلناها مرارا ونكررها اليوم فلنتنافس جميعا من أجل طرابلس وليس عليها”. وأضاف “لقد بتنا على قناعة أن كل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بطرابلس يجري إهماله وتغييبه، ولعل حجز ملف شركة “نور الفيحاء” القادرة على تأمين الكهرباء لطرابلس لمدة اربع وعشرين ساعة على اربع وعشرين في أدراج وزارة الطاقة لأسباب سياسية، من أهم تلك الأمثلة.وعلى رغم هذه الصورة القاتمة نسبيا فاننا ثابتون على قناعتنا بأن الدولة هي ملاذنا وخلاصنا على قاعدة الثوابت الوطنية الواردة في ​إتفاق الطائف​ ،فلبنان محكوم بالوفاق بين ابنائه ولا فضل لاحد الا بمقدار اخلاصه وعطائه للوطن وتمسكه بالاسس التي يقوم عليها والتي تحفظ وحدته. وعبثا يسعى البعض الى حلول من خارج هذا الاطار وهذا المفهوم ، متسلحا بوهم دعم خارجي من هنا او هناك . ولا يجوز أن تدمِّر خلافاتنا السياسية، أسس التعايش، ومقومات الدولة ، فلا أحد سيكسب في النهاية حين يغرق المركب بالجميع. أهلنا بحاجة اليوم إلى أن يلمسوا جدية بالتعاطي مع كل الملفات الخلافية المطروحة ووقف الهدر والفساد وعلينا جميعا الإصغاء إلى صوت ​الشباب​، الذين خرجوا من رحم رفضهم لبؤس الأحوال التي وصلنا إليها، وأن نحصَّن وطننا من تطاحن الأفرقاء فوق أحلام الشباب وطموحاتهم، وحق ​الشعب اللبناني​ بحياة كريمة.لنضع معاً الآن أولويات الإنقاذ المنشود، ولنبتدع المخارج والحلول، ونبدأ التنفيذ، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، ويتعرَّض لبنان إلى خطر الفوضى والانهيار”.