حفل زفاف تركي يتحول إلى ساحة اعتقال بسبب “أغاني كردية”!

أمرت محكمة تركية بحبس مواطنين تركيين عقب اعتقالهما بجرم “غناء أغاني كردية” في أحد الأعراس داخل مدينة اسطنبول، بالإضافة لصاحب العرس.

واتهمت المحكمة كل من “إحسان أجات” و”عنايات شاركيتش” و”حكمت أكيول”، بالترويج للإرهاب عبر الأغاني الكردية! بحسب صحيفة زمان التركية.

وتضيّق السلطات التركية على كل من ينتقد عدوانها على مدينة عفرين السورية، حيث اعتقلت حوالي الـ573 شخصاً بحسب احصاءات سابقة بينما ذكرت صحيفة زمان أن عددهم وصل إلى 1000 شخص حالياً، ممن نظموا احتجاجات ضد العدوان التركي، حتى منتقدي العملية العسكرية التركية عبر صفحاتهم في فيسبوك لم ينسهم الرئيس التركي، كما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا غرامة مالية على قناة تلفزيونية لبثها أغاني كردية.

وبذلك تكون الحكومة التركية قد صادرت حقوق مواطنيها في التعبير عن الرأي الذي كانت تدعمه سابقاً في سوريا، خصوصاً وأن الرئيس التركي لا ينفك يقول إنه يدافع عن حق السوريين في نيل حريتهم.