بالفيديو.. فلاح يوبخ الرئيس الفرنسي: «تكلم معي بأدب»

حدثت مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومزارع فرنسي، الأحد الماضي، وذلك خلال زيارته معرض باريس الدولي الزراعي السنوي.

وظهر ماكرون في المقطع المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بغضب مع أحد المزارعين، بخصوص مادة “الغليفوسات”(مبيد حشري) التي منعتها الحكومة الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسى: “بالنسبة لي الفلاحون والمستهلكون عندما يقولون لي أنت كنت على دراية باستعمال “الغليفوسات”، ولم تحرك ساكنا، فإنهم سينظرون في عيني ولن يذهبوا للبحث عنكم”.

ورد عليه الفلاح قائلاً: “نحن هادئون… وأنتم إهدءوا قليلا أرجوكم”، إلا أن الرئيس الفرنسي صعد من لهجته مع الفلاح، قائلاً: “لست أنت من يعطيني الهدوء”، فقاطعه الفلاح: “نحن هنا… هذه منطقتنا”.

فرد ماكرون قائلاً: “نحن في وطننا… في فرنسا… إنها الجمهورية”.

وجاء عدد من المزارعين الغاضبين لحضور المعرض، ومقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومناقشة القضايا الشائكة حول سياسات فرنسا التجارية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي، والمحادثات التجارية مع ميركوسور (كتلة تجارية في أمريكا الجنوبية تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).