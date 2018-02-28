قصة حب مشوقة بين أسيل عمران وقصي خولي!

28 فبراير, 2018 - 1:18 مساءً المصدر: مواقع
قصة حب مشوقة بين أسيل عمران وقصي خولي!
ستجسد الفنانة السعودية أسيل عمران شخصية “سيرين” بمسلسل هارون الرشيد، وهي بحسب صفحة “دراما نيوز” مغنية صاحبة صوت عذب وجمال فتان، ستعيش قصّة حب مشوّقة مع الخليفة هارون الرشيد الذي سيؤدي دوره الممثل قصي خولي.
28 فبراير, 2018

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