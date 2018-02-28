إذا كنت تملكين شامة في هذه المنطقة من وجهك.. هذا الخبر لك!

قارني شامتك بأماكن وجود هذه الشامات واعرفي علام تدل…

تعتبر الشامة، مع اختلاف وجودها وشكلها، شكلاً من أشكال التميز الخاصة بك، علماً أن لها دلالة قوية عن شخصيتك والميزات التي تتمتعين بها، إليك علام ترمز الشامة الموجودة في هذه المناطق من جسمك.

1- الجبين: إذا كان لديك شامة بارزة على جبينك، فهذا يعني أنك امرأة ذكية للغاية، قادرة على إقناع الآخرين بما تريدين والحصول على حاجاتك والوصول إلى أهدافك بطريقة سلسلة بعيداً من المتاعب، نظراً لقدراتك الهائلة والمميزة في التفاوض.

2- فوق الحاجبين: بالنسبة للمرأة التي تملك شامة فوق الحاجب، فهذا يعني أنها امرأة ناجحة للغاية في حياتها المهنية ومتفوقة في أي محيط تنخرط فيه، خصوصاً أنها إنسانة منتجة ومنظمة بعيداً من الفوضى والعشوائية.

3- عند الحاجبين: لصاحبة الشامة عند الحاجبين، فإنها امرأة محظوظة للغاية، خصوصاً على الصعيد المهني، فهي متفوقة في عملها ومتميزة، وقادرة على تحقيق النجاح المتواصل والوصول إلى كل أهدافها.

4- عند الأنف: تتميز المرأة التي تمتلك شامة عند أنفها بحظها المميز، خصوصاً على الصعيد المادي، فهي قادرة على القيام باستثمارات ناجحة تعود بالخير والنجاح عليها وبالتالي تحقيق مردود مالي يؤمن لها الاستقرار المادي وحياة مليئة بالرفاهية والاسترخاء.

5- بين الأنف والخد: في حال كان لديك شامة موجودة في المنطقة بين الأنف والخد، فهذا يعني أن بانتظارك سنوات من الحظ الجيد، على الصعيد المادي، وبأنك ستحققين نجاحات باهرة تؤمن لك مردوداً مالياً عالياً يؤمن لك حياة الرفاهية التي لطالما رغبت فيها.

6- عند رأس الأنف: تتميز المرأة صاحبة الشامة عند رأس أنفها بأنها إنسانة محترفة للغاية ولامعة في عملها الذي تحبه كثيراً وتضعه في المرتبة الأولى في حياتها وبالتالي هذا العمل المضني والجهد المستمر سيعود بالخير والمنفعة المادية عليها.