لهذه الأسباب لن يترشح “سالم زهران” للإنتخابات

كشفت صحيفة الأخبار أن بعد دراسات متأنية للأرقام والأحجام الانتخابية في بيروت، تبيّن لدى ثنائي أمل وحزب الله أن القدرة التي تملكها قوى 8 آذار في الدائرة تؤمن فوز مرشحا الحزب والحركة أمين شرّي ومحمد خواجة، بينما يُتوقّع حصول معركة على المقعد الثالث على اللائحة التي تضم مرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ومرشح جمعية المشاريع عدنان طرابلسي وسمير كنيعو عن المؤتمر الشعبي، وربما رئيس نادي النجمة السابق عمر غندور.

وأضافت الأخبار “هذه المعطيات حالت دون ترشح الإعلامي سالم زهران على لائحة الثنائي في ظل عدم ضمان الفوز، وإمكانية تضارب الأصوات التفضيلية داخل البيت الواحد، وتهديد مقعد أحد المرشحين الشيعيين”.