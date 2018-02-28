موسكو توضح موقفها بشأن اخراج النصرة من الغوطة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تعارض إخراج مسلحي “جبهة النصرة” من الغوطة الشرقية، مؤكدا أن روسيا مستعدة للنظر في الحلول الممكنة بهذا الخصوص.

وقال لافروف للصحفيين في جنيف، اليوم الأربعاء: “نحن مستعدون لمختلف الحلول. لقد تم اللجوء إلى خروج طوعي للمسلحين مع عائلاتهم عندما تم حل قضية تحرير حلب الشرقية. ونحن مستعدون لمناقشة أي خيارات ستسمح بوقف نشاط الإرهابيين. وإذا كانت هناك إمكانية لنقلهم إلى مكان آخر، فنحن لن نعارض ذلك”.

وتعليقا على الأوضاع في سوريا، قال لافروف: “لا أعتقد أن الأوضاع تتدهور، وإنها تزداد سوءا بالنسبة للإرهابيين من “جبهة النصرة” فقط”، مشددا على أنه “من الضروري القضاء على الإرهاب في سوريا بشكل كامل”.

وجدد الدعوة إلى إرسال بعثة لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر إلى الرقة لتقييم الأوضاع وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها، مشيرا إلى أنه من الضروري حل القضايا الإنسانية ليس فقط في الغوطة الشرقية، بل وفي المناطق السورية الأخرى أيضا، وخاصة الرقة.

واعتبر لافروف أنه تتوفر الآن ظروف لاستئناف العملية السياسية في جنيف، مؤكدا أن المسألة الأكثر أهمية اليوم هي تنفيذ القرار الأممي رقم 2401.

وبشأن المعلومات حول توريد كوريا الشمالية أسلحة لدمشق، أكد لافروف أن موسكو لا تمتلك مثل هذه المعلومات. وقال: “لم أسمع شيئا عن ذلك. وإذا كانت هناك وقائع، فيجب تقديمها”.