باب الحارة يعيد إلى الحياة شخصيّات لم تكن في الحسبان!

على الرغم من التأكيدات بشأن عرض الموسم العاشر من مسلسل باب الحارة وعدم تأجيله للموسم الدرامي 2019، قالت مصادر إن المصالحة تمّت بين المنتج بسام الملا والممثل السوري عباس النوري الذي يبدو أنّه سيعود مجدّداً إلى فريق عمل المسلسل المستمر لجزأين. ويبدو أن محطة mbc بعد تأخر في المشاركة بإنتاج الجزء الجديد ستكون هذه السنة أيضاً مع فريق الإنتاج.

إلى ذلك، تتوالى المفاجآت على أخبار “باب الحارة”، وكشفت المعلومات عن أن النص الجديد سيبرّر عودة العكيد أبو شهاب الذي نال شهرة واسعة، وقد جسّد الدور الممثل السوري سامر المصري الذي ترك المسلسل وهاجر إلى دبي بعد الأزمة السورية، وهناك استغلّ شخصية العكيد ووظفها في المطاعم والمسارح ما زاد المشكلة بينه وبين المنتج بسام الملا الذي اتهمه بأنه استغل شخصية لها حقوق.

لكن عودة العكيد أبو شهاب ستتم في الجزء العاشر بعد توضيح كيفية اختفائه من المسلسل بسبب خطفه من قبل الانتداب الفرنسي وإعادة خروجه عبر الممثل علاء القاسم بسبب منع الممثل السوري سامر المصري من الدخول الى سوريا وإقامته في دبي.

حتى إعلان ساعة الصفر عن تجهيز مسلسل “باب الحارة” في جزئه العاشر، يتحضر عدد من الفنانين للمشاركة في هذا الجزء بعد سياق الأحداث الجديد الذي سيعيد بحسب ما يصف البعض الأموات إلى الحلقات المقبلة، وبالطبع مع تبريرات لكل ما سيحصل بحسب المنتجين والكتاب للعمل الذي ينال أعلى نسبة مشاهدة في موسم رمضان للدراما.