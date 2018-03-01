«التيار» يحسم لائحة كسروان- جبيل.. إلى المعركة دُر

كتب ألان سركيس مقالاً في جريدة الجمهورية بعنوان “التيار” يحسم لائحة كسروان- جبيل.. الى المعركة دُر”، جاء فيه:

رسَت بورصة الإتصالات شبه النهائية على 5 مرشحين موارنة في كسروان هم إلى روكز، النائب السابق منصور غانم البون الذي قدّم ترشيحه، الوزير السابق زياد بارود، المهندس نعمة افرام والمرشح روجيه عازار، وفي جبيل هناك النائبان سيمون ابي رميا ووليد خوري. أمّا المرشح الشيعي فهو قيد الدرس مع ترجيح عدم التحالف مع مرشح حزب الله حسين زعيتر.

ويؤكّد روكز لـصحيفة “الجمهورية” أنّ هذه الاسماء نهائية “إلّا إذا حصلت مفاجأة غير متوقّعة، فنحن إتفقنا معهم ونعمل من إجل إنجاح معركتنا، ووضعُنا جيّد في كسروان وجبيل”.

ووسط المعركة على الصوت التفضيلي داخل كل لائحة، يشدّد روكز على أنّ سبب نجاح تركيب هذه اللائحة كان وضع الأنانية جانباً، والعمل على رفع الحاصل الإنتخابي، فإذا نجحنا في ذلك، يصبح فوز مرشحينا سهلاً حتى لو لم يحصدوا عدداً كبيراً من الأصوات التفضيلية، وبالتالي فإنّ توزيع الأصوات التفضيلية ليس بالأمر المعقّد، إذا ركّزنا على الحاصل الإنتخابي.