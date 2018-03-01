رئيس مخابرات دولة عربية زار بيروت سراً والتقى الحريري

رأت مصادر رسمية واسعة الاطلاع أن التحوّل الإيجابي من قِبل ​السعودية​ ان لم يكُن ليحصل لولا تعرّضها لضغوط أميركية ــ أوروبية، ودخول بعض الجهات العربية على خطّ الصُلحة من منطلق الحرص على السعودية قبل أي شيء آخر.

وأكدت المصادر لـ”الأخبار” أن هذه الزيارة “أتَت تتويجاً لدور لعبته دولة ​الإمارات العربية المتحدة​”. وكشفت المصادر أنه “منذ نحو شهر، زار رئيس المخابرات الإماراتية ​لبنان​ سرّاً والتقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ساعات طويلة، ومن ثم اجتمع بعدد قليل جداً من الشخصيات، من بينها الوزير ​نهاد المشنوق​”.

ولفتت إلى أن “الجهد الإماراتي تركّز على إعادة تصويب الموقف السعودي من رئيس الحكومة الذي نجح خلال زيارته الأخيرة إليها في تحسين العلاقة معها”. ورأت أن”الإمارات انطلقت في مبادرتها هذه من منطلق الحرص على السعودية، ولا سيما أن ما قامت به الأخيرة (احتجاز الحريري وإجباره على الاستقالة) كان كبيراً جداً وحُفر في ذاكرة اللبنانيين، وتحديداً السنّة، ويحتاج إلى جهد كبير لإزالته”.