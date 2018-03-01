سرق 43000 دولار في مزرعة مشرف وخبأها داخل مغارة !

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 24/1/2018، ادعى احد المواطنين امام مخفر قانا في وحدة الدرك الاقليمي، ضد شخص مجهول بجرم سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية وساعات ومصاغ ذهبية تقدر قيمة المسروقات بحوالي /43000/ $، من داخل منزله الكائن في مزرعة مشرف.

بتاريخ 29/1/2018، احيل المحضر الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه المفرزة ، تم الاشتباه بأحد العمال في البلدة المذكورة، وتمكنت من توقيفه بتاريخ 5/2/2018، ويدعى :

ع. ا. (مواليد عام 1996، سوري)

بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالقرائن والادلة، اعترف بإقدامه على السرقة، وانه خبأ المسروقات في احدى المغاور في خراج بلدة مزرعة مشرف.

على الفور، توجهت دورية الى المكان المشار اليه وعثرت على مبلغ /33000/ $ والمصاغ الذهبية، حيث كانت مخبأة في حجرة على علو 6 امتار داخل المغارة.

سلمت المضبوطات الى صاحبها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.