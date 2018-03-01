الرئيس عون وافق على تعيين “سبيتيري” سفيرا للفاتيكان بلبنان

علمت “الجمهورية” أنّ ​البابا فرنسيس​ قد رَشّح سيادة المونسنيور ​جوزيف سبيتيري​ الى منصب سفير دولة الفاتيكان في لبنان.

كما أكدت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وافق على هذا الاقتراح، ورحّب بقدومه سفيراً جديداً لحاضرة الفاتيكان في لبنان.

كما وأشارت المعلومات الى انّ موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح تعيين المونسنيور سبيتيري يأتي انعكاساً للعلاقات الممتازة التي تربط لبنان بحاضرة الفاتيكان، والمميزة بين فخامة الرئيس وقداسة البابا فرنسيس، والتي عزّزها الرئيس عون في آخر زيارة له لحاضرة الفاتيكان، فثَبّتتها عاصمة الكثلكة بترحيبها بسفير لبنان الجديد المعيّن بالرغم من التشويش على الحقائق.