بالصور: قصة حب عاصفة تعيد قائداً في الجيش الحر لحضن الوطن!

تداول نشطاء سوريون موالون للدولة السورية عبر صفحاتهم في الفيسبوك صوراً قالوا إنها من عقد قران القيادي في جيش العزة التابع للجيش الحر “أحمد الشمالي” بعد أن انشق عن جيش العزة وعاد إلى حضن الوطن من جديد.

وقال النشطاء الذين رصد الحدث نيوز صفحاتهم إن القيادي عاد لتأييد الدولة السورية بتنسيق مع الجهات الأمنية في حماة والتي سهلت له عملية العودة، كما احتفل القيادي السابق في جيش العزة بزفافه في محردة بالتزامن مع عودته إلى حضن الوطن، وتندر النشطاء السوريون على الأمر بالقول: “هل اعاده الحب إلى حضن الوطن”.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز