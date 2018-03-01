قطع الطريق على الحريري !

علمت “الأخبار” أن تبنّي ترشيح المحامي وسيم غاندي المرعبي والنائب السابق مصطفى هاشم المرعبي للنتخابات النيابية في عكار تم لقطع الطريق على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وعدم ترك أي حجة لتبنّي مرشح آخر، فتم اختيار الشاب وسيم المرعبي من منطقة الجومة وهاشم المرعبي من ساحل القيطع.

وأفادت المصادر أن “اجتماعات عقدت بين رئيس الحكومة سعد الحريري وغسان المرعبي، إلا أنه تعذر الاتفاق بسبب رغبة الحريري ترشيح عضو المكتب السياسي طارق المرعبي (نجل النائب السابق ​طلال المرعبي​). عدم الاتفاق لا يعني القطيعة، لأن غسان المرعبي لا يمكنه التفاوض ودعم أي لائحة ضد لائحة الحريري، بالرغم من سعي الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​ إلى التنسيق معه”.