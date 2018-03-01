أمور كثيرة ستتوقف على نتائج زيارة الحريري للسعودية

رأت مراجع دبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ اموراً كثيرة ستتوقف على نتائج زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ للرياض هذه المرة والتي ستظهر نتائجها على مراحل سيترجمها بحركته السياسية والديبلوماسية. فإذا عاد الى بيروت مباشرة سيكون ذلك مؤشراً سلبياً ودليلاً على فشل المبادرة. وإذا توجّه الى ​باريس​ قبل عودته الى بيروت فستكون هناك حساباتٌ أخرى أكثر إيجابية. وإذا كشف عن عزمه القيام بجولة، بدأ التمهيد لها إعلامياً، على ​دول الخليج​ العربي لاستجرار الدعم الخليجي للبنان على كل المستويات، ستكون النتائج مبهرة وجيدة جداً.

وفضّلت المراجع تأكيد الربط بين زيارة الحريري للرياض والمبادرة الفرنسية بمعزل عن المتغيّرات ​السعودية​ في النظرة الى الساحة اللبنانية، إذ متى انتهت هذه الزيارة وظهرت مفاعيلها التي لن تكون بعيدة سيبدأ البحث في بقية الفصول ومنها ما يتّصل ب​الإنتخابات النيابية​، وهو أمر لا يحتاج ظهورُه جلياً الى كثير من الوقت. ف​المهل الدستورية​ الخاصة بالترشيحات وتركيب اللوائح الإنتخابية ليست بعيدة وإن تحقّق أمر ما فإنه سيكون في إطارها الزمني.