توقيف مروجي مخدرات في فرن الشباك.. وهذه المضبوطات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 26/2/2018، توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد احد الاشخاص المطلوبين للقضاء بجرم مخدرات في محلة فرن الشباك.

على الاثر، قامت قوة من المكتب المذكور من توقيف المشتبه به على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو”، ويدعى:

ب. ب (مواليد عام 1987، لبناني)

ضبط بحوزته كمية من مادة الهيرويين، وهو مطلوب للقضاء بموجب 5 مذكرات توقيف وخلاصات أحكام بجرائم: مخدرات، سرقة دراجات آلية.

كما قامت القوة برصد مصدر المخدرات للمشتبه به، حيث تم الانتقال بمؤازرة قوة من قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة / المجموعة الخاصة إلى محلة مزرعة يشوع، وجرى توقيف على متن سيارة نوع “هيونداي” على الرغم من محاولة سائقها الفرار، كل من السوريين:

– ع.ع. (مواليد عام 1988)

– ن.ع. (مواليد عام 1995)

وبمداهمة مكان اقامتهما في محلة النبعة، تم ضبط حقيبة تحتوي كمية من المخدرات.

اما المضبوطات هي على الشكل التالي:

/222/غ قائم من مادة الماريجوانا، /156/غ قائم من مادة حشيشة الكيف، /143/غ قائم من مادة السيلفيا، /59/غ قائم من مادة الهيرويين، /26/غ قائم من مادة ال MDMA، /6,5/غ قائم من مادة الكوكايين، /1210 / حبات كبتاغون، 645 حبة ECSTASY ، /298/ حبة ترامادول، / 80/ حبة كاريزول، /11/ عبوة كيتامين و/6/ زجاجات كناكيمو.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.