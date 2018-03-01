إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي..

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل، مذكرة بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25 آذار 2018، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وفي ما يلي نص المذكرة:

“عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر الأمين العام لمجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25 آذار 2018 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي.