286 مرشحًا حتى الأربعاء.. هذه اللائحة الكاملة

منذ فتح باب الترشيحات في 5 شباط 2018، وتقديم الترشيحات يتوالى ليزداد المشهد الانتخابي حماوةً. وحتى اليوم، أي بعد 23 يومًا، تقدّم 286 اسمًا بطلب ترشيحه.

والأسماء هي التالية:

دائرة الشمال الاولى – ٢٧ مرشح

عكار:

١٣ سني: كرم أحمد الضاهر – سمر خليل البيطار – محمد يحيه يحيه – علي أحمد أسعد – وجيه محمد البعريني – علي خضر عمر – سعد حسن الخالد – محمود خضر حدارة – رولى محمد المراد – خالد محمد الضاهر – حسن محمد ياسر المصري – علي أحمد إسبر – وسيم غاندي المرعبي.

٥ علوي: محمد ابراهيم رستم – علي محمد ماما – حسين محي الدين سلوم – محمد تامر تامر – زيد محمد مصطفى.

٤ ماروني: مخايل انطونيوس ضاهر – جورج انطونيوس نادر – جوزف جبرائيل مخايل – زياد سعود بيطار.

٥ روم ارثوذكس: اسعد رامز درغام – إيلي أسعد سعد- إميل نعيم عبود – جان نقولا موسى – وهبة خليل خليل قاطيشه.

دائرة الشمال الثانية – ٢٧ مرشح

الضنية:

٨ سني: أحمد محمد شندب – راغب محمد فيصل رعد – جهاد مرشد الصمد – سامر مطيع فتفت – عبد العزيز ابراهيم الصمد – محمد احمد طلال الفاضل – أيمن عمر جمال – نافذ محمد الصمد.

المنية:

٣ سني: وليد محمد المصري – كمال محمد صالح الخير – رضوان علم الدين.

طرابلس:

١٠ سني: اشرف احمد ريفي – محمد نجيب عزمي ميقاتي – طلال محمد علي كباره – علي عبد الحليم الأيوبي- طه عطفت ناجي- عبد الناصر عبد العزيز المصري – محمد كمال الدين سلهب – علي حسن نور – محمد وليد عبد القادر قمر الدين – عزام احمد صبره.

٥ علوي: محمد محمود جحجاح – هشام رياض ابراهيم – عبدالخالق محمد عبدالخالق – زهرالدين علي عيسى – جميل محمود جحجاح .

١ روم أرثوذكس: منزه جبران صوان.

دائرة الشمال الثالثة – ١١ مرشح

الكورة:

٤ روم ارثوذكس: جو جرجي حبيب – فايز ميشال غصن – سليم عبدالله سعادة – فادي عبدالله الكرم.

بشري:

٤ ماروني: ستريدا الياس طوق – سعيد يوسف طوق – روي بهجت عيسى الخوري – جوزيف جرجس اسحاق.

زغرتا:

٢ ماروني:سليم بك يوسف بك كرم – بيار جرجس رفول.

البترون:

١ ماروني – فادي يوسف سعد

دائرة الجنوب الاولى – ٨ مرشحين

جزين:

٣ روم كاثوليك: جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري – إميل نقولا خليل اسكندر – عجاج جرجي حداد.

٤ ماروني: ايلي عيسى رزق – زياد ميشال اسود – صلاح نقولا جبران – امل حكمت ابو زيد.

صيدا :

١ سني: علي صادق الشيخ عمار.

دائرة دائرة الجنوب الثانية – ٩ مرشحين

صور :

٦ شيعي: حسين سعيد جشي – حاتم فوزي حلاوي – نواف محمود الموسوي – حسن محمد مازح – علي يوسف خريس – عناية محمد عز الدين.

قرى صيدا:

١ روم كاثوليك: ميشال حنا موسى.

٢ شيعي: علي عادل عسيران – نبيه مصطفى بري.

دائرة الجنوب الثالثة – ١٨ مرشح

النبطية:

٣ شيعي: محمد حسن رعد – هاني حسن قبيسي – ياسين كامل جابر.

بنت جبيل:

٦ شيعي: حسين جهاد الشاعر – حسن نظام الدين فضل الله – أيوب فهد حميد – علي أحمد بزي – صلاح مهدي نور الدين – احمد محمد مراد.

مرجعيون حاصبيا:

١ درزي: أنور محمد الخليل.

٢ روم أرثوكذس: أسعد حليم حردان – شادي جرجس مسعد.

٣ سني: عماد فؤاد الخطيب – اكرم أسعد فرحات – قاسم هاشم.

٣ شيعي: علي رشيد فياض – علي حسن خليل – عباس محمد شرف الدين.

دائرة بيروت الأولى – ١٢ مرشح:

٣ أقليات: انطوان قسطنطين بانو – توفيق رزوق هندي – جوزف جرجس ميرو.

٤ روم أثوذكس : ميشيل جبران تويني- زياد ريمون عبس – طارق ابراهيم عمار – عماد نعيم واكيم.

١ روم كاثوليك: نقولا موريس صحناوي.

٢ ماروني: مسعود جوزيف الأشقر – روجه أمال الشويري.

٢ أرمن كاثوليك : جان أرشاك طالوزيان – سيرج بارج طورسركيسيان.

دائرة بيروت الثانية – ٤٨ مرشح:

٤ درزي: زينة كمال منذر- فيصل عفيف الصايغ – رجا رفيق الزهيري – سعيد علي حلبي.

٤ روم أرثوذكس: خليل إميل برمانة – رولا نزار الطبش – كريم نصرالله مجدلاني – نزيه نقولا نجم.

٢٦ سني: فراس عبدالرحمن منيمنة – عبد الرحمن خضر الغلايني – حسان امين قباني – محمد أمين أنور بعاصيري – مروان رفيق سلام – سعد الدين نمر الوزان – فؤاد مصطفى مخزومي – عصام بشير برغوت – خالد محمود حمود – محمد زياد وجيه العجوز – خلود موفق الوتار – تمام صائب بك سلام – ربيع محمد حسونه – ندين محمود عيتاني – مصطفى بشير بنبوك – محمد نبيل عثمان بدر – ابراهيم حسن منيمنة – عبد الكريم حسين عيتاني – بشار حسين قوتلي – نهاد صالح المشنوق – خالد ابراهيم حنقير – خالد سعيد ممتاز – رنا محمد سمير الشميطلي – معروف محمود عيتاني – عدنان خضر طرابلسي – سعد الدين رفيق الحريري .

١٠ شيعي: مازن خالد التامر – يوسف محمد بيضون – ربيع مصطفى بعلبكي – وسام سعيد عكوش – محمد مصطفى خواجة – غازي علي يوسف – أمين محمد شري – علي كمال الشاعر – داني حسين الحاج موسى – جهاد علي حمود.

٤ انجيلي: نهاد سليم يزبك – نديم قزحيا قسطه – باسم الدكتور رمزي الشاب – نبيل رياض السبعلي.

دائرة جبل لبنان الاولى – ١٧ مرشح

جبيل:

٥ شيعي: مصطفى علي الحسيني- محمد ديب رميحي حيدر أحمد – محمود إبراهيم عواد – حسين محمد زعيتر – محمد كرم المقداد.

٤ ماروني: زياد حليم الحواط – فارس انطوان سعيد – جان نسيب الحواط – وليد نجيب الخوري.

كسروان:

٨ ماروني: منصور فؤاد غانم البون – شوقي جرجي الدكاش – جيلبيرت موريس زوين – نعمة جورج إفرام – الياس جريس خليل – شامل رشيد روكز – يوسف المعروف جوزف حنا خليل – سلفادور ألكو شيحا.

دائرة جبل لبنان الثانية – ١٢ مرشح

المتن:

٢ روم أرثوذكس: غسان اميا مخيبر – ميشال الياس المر.

٢ روم كاثوليك: ميشال جورج مكتف – انطوان حبيب حداد.

٨ ماروني: ندى خطار غريب – ميلاد فارس السبعلي – اميل جرجي كنعان- سركيس الياس سركيس – ابراهيم يوسف كنعان – ماجد أبي اللمع – رازي وديع الحاج – نادين فيكتور موسى.

دائرة جبل لبنان الثالثة – ١٤ مرشح

بعبدا:

٨ ماروني: بيار رشيد ابو عاصي – جوزيف انطوان وانيس – جوزف الياس حبيقه – آلان جوزيف عون – حكمت فرج ديب – صلاح إدوار حنين – ناجي كميل غاريوس – إيلي مخايل غاريوس.

٣ درزي: هادي محمد رفيق أبو الحسن – سهيل أسعد الأعور – سليم توفيق ضو.

٣ شيعي: فادي فخري علامة – مي صبحي الخنسا – علي فضل عمار.

دائرة جبل لبنان الرابعة – ٢٣ مرشح

الشوف:

١ روم كاثوليك: نعمة يوسف طعمة.

٥ سني: مازن خلف شبو – مازن محمد نصر الدين – محمد سامي الحجار – الياس عبد السلام البراج – بلال أحمد عبد الله .

٦ ماروني: جورج جميل عدوان – فريد جورج فيليب البستاني – ناجي نبيه البستاني – إيلي ميشال عون – زياد انطوان شويري – أمين نبيه القزي.

٤ درزي: ألحان وليد فرحات – وئام ماهر نجيب وهاب – مروان محمد حمادة – تيمور وليد حنبلاط.

عاليه:

٢ درزي: أكرم حسين شهيب – حسام فريد العسراوي.

٢ روم ارثوذكس : وليد أنس خير الله – أنيس وديع نصار.

٣ ماروني: سيزار ريمون أبي خليل – راجي نجيب السعد- هنري بيار الحلو.

دائرة البقاع الاولى – ٢٩ مرشح

زحلة:

٤ أرمن أرثوذكس: لينا كوكجيان – بوغوص هيرابت كورديان – ماري جان كريكور مهران بيلاركجيان – ادي بوغوص دمرجيان.

٦ روم كاثوليك: جورج إيلي عقيص – نقولا ناصيف المعلوف – نقولا ميشال فتوش – موسى ميشال فتوش – ميشال ميشال السكاف – ميشال الياس فتوش.

٦ سني: كمال حسن الميس – سعيد أسعد سلوم- عماد زيد ميتا – محمد علي احمد ميتا – عماد رفعت قزعون – رضا خالد الميس.

٤ شيعي: هاني محمد أبو حمدان – أنور حسين جمعة – عامر محمد الصبوري – فراس مشهور أبو حمدان.

٤ ماروني: خليل جورج الهراوي – سمير انطوان صادر – عماد سمير شمعون – سليم جورج عون.

٥ روم ارثوذكس: نبيل الياس حداد – قيصر نعيم رزق المعلوف – ناصيف الياس التيني – فاندا إدوار شديد – درغام الياس توما.

دائرة البقاع الثانية – ١٠ مرشحين

البقاع الغربي وراشيا:

٢ درزي: فيصل سليم داود – وائل وهبي أبو فاعور.

٢ روم ارثوذكس: عبدالله جرجس الخوري – ايلي نجيب الفرزلي.

٣ سني: عبد الرحيم يوسف مراد – علي حسين الجاروش – علاء الدين عمر الشامي.

٢ ماروني: ايلي طانوس لحود – هانري يوسف شديد.

١ شيعي: محمد ديب نصرالله.

دائرة البقاع الثالثة – ٢١ مرشح

بعلبك الهرمل:

١ روم كاثوليك: البير سامي منصور.

٥ سني: عبدالله محمد الشل – حسين محمد صلح – عادل محمد بيان – مسعود حسن الحجيري – زيدان محمد الحجيري.

١٢ شيعي: جميل محمد امين امين السيد – عباس يوسف عساف – فيصل علي الحسيني- حمد علي ديب – خلدون وجيه شريف – إيهاب عروه حماده – فايز شهاب شكر – علي محمد سلمان بشير المقداد – غسان أسعد البزال – ابراهيم علي الموسوي – حسين علي الحاج حسن – غازي محمد زعيتر.

٣ ماروني: شوقي طنوس الفخري – باتريك صبحي الفخري – انطوان البدوي حبشي.