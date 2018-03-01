في بنت جبيل.. استعمل مزور فتحرك “أمن الدولة”

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة​، السوري “محمد. و.” في ​بلدة شقرا​ في قضاء ​بنت جبيل​، بجرم إستعمال مزور، وضبطت بحوزته مجموعة إجازات سوق، وهويات سورية مزوّرة.

وبالتحقيق معه، إعترف بمشاركته في هذا الجرم مع مواطنه السوري المدعو “أحمد. ن.” المقيم في ​تركيا​، حيث يتواصل معه عبر موقع “فيسبوك”، ويرسل إليه المستندات الشخصية بعد تزويرها، مستخدماً إحدى شركات نقل البريد السريع، فيقوم المدعو “محمد. و.” من جهته بتسليمها باليد إلى مواطنيه السوريين المقيمين في ​لبنان​، لقاء تقاضيه بدلاً ماديّاً يتقاسمه مع شريكه.

تمّ تسليم الموقوف المذكور، مع المضبوطات الّتي بحوزته، إلى النيابة العامة الإستئنافية في ​النبطية​ بناء لإشارتها.