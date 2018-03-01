بالفيديو… الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من مرافقته !

قام الحرس الشخصي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإبعاد أحد الحراس المسلحين الشخصيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنعه من دخول قاعة الشرف بالمطار.

ووفقا لما نشرته وكالة “الأخبار” الموريتانية، حاول الحارس الشخصي لأردوغان دخول القاعة حاملا سلاحه، ليتم منعه وإبعاده عن القاعة.

وحاول عناصر حرس الرئيس التركي السيطرة على البوابة وإدخال بقية الوفد التركي من وزراء ورجال أمن، إلا أن الحرس الجمهوري الموريتاني رفض السماح لهم بالدخول.

ورافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط العشرات من رجال الأمن الأتراك.

