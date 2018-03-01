هل تعلمون أن لكل قبلة دلالة!

يستخدم الشريكين العديد من الطرق للتعبير عن صدق المشاعر بينهما أبرزها القبلات. والتي تتعدد أنواعها ودلالاتها، ومنها بحسب موقع صحتي:

القبلة على الخدّ

إن هذه القبلة هي دليل على المودّة للشريك، وقد يستخدمها الثنائي في حال الشعور بالخجل من الحاضرين. كما أنها قد تعبّر أيضاً على المشاعر الشفافة والحبّ الصادق.

القبلة على الطريقة الفرنسية French Kiss

هي من أكثر أنواع القبل الرومنسية والتي يستخدم الشريكين اللسان إضافةً إلى الشفتين، إن هذه القبلة تعبّر عن تبادل الإعجاب والشغف بينهما.

قبلة الشفّة واحد

هي تعبّر عن رغبة الشريك بإثارة الشريك الآخر، وهي تستخدم بين الثنائي كعلامة بزيادة الرغبة بممارسة العلاقة الحميمة. إن قبلة الشفة الواحدة قادرة على تعزيز مرحلة المداعبة وتسهيل الوصول للنشوة خلال العلاقة الحميمة.

قبلة العنق

معظم الشركاء يحبون القيام بذلك بعد القبلة على الطريقة الفرنسية. إلا انه وأثناء تقبيل العنق على الشريك الانتباه إلى عدم إفراز الكثير من اللعاب لأن هذا الامر قد يسبّب اشمئزاز الشريك الآخر في العديد من الأحيان.

القبلة على الجبين

إن القبلة على الجبين تعبّر كثيراً عن إعجاب الشريك بالطرف الآخر واحترامه الكبير لها، وهي خالية تماماً من أيّ إيحاءات جنسية.

قبلة الأذن

تعتبر قبلة الأذن من أكثر أنواع القبلات المثيرة للرغبة الجنسية بين الشريكين، من هنا يتمّ إستخدامها في مرحلة المداعبة كعلامة على الرغبة بممارسة العلاقة الحميمة.