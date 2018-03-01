أوّل ما تراه في الصور يكشف الكثير عنك!

يمكن للصور المرفقة أن تكشف بعض الجوانب الخفية من شخصية من ينظر إليها. فكل منها يحتمل تفسيرات حسب أوّل ما ترينه حين تنظرين إليها.

الصورة الأولى

الوجه: إذا رأيت الوجه أولاً فهذا يعني أنك تتمتعين بشخصية اجتماعية وتعلقين الكثير من الاهتمام على العلاقة مع الأشخاص المحيطين بك وعلى التواصل معهم. كما يدل هذا على أنّك تتمتعين بقدرات ذهنية تجعلك تشعرين بالفخر وتساعدك على إيجاد حل للكثير من المشاكل.

السمكتان: إذا رأيتهما أولاً فهذا يشير إلى أنّك تشعرين بالاكتفاء في حياتك. إلا أنك تسعين دائماً إلى تحقيق الأفضل. لكنك لا تفقدين ثقتك بنفسك في حال لم تسر بعض الأمور على النحو الذي تريدين. كما تتكيفين مع كل الظروف.

الصورة الثانية

القفل: إذا رأيته أولاً فهذا يكشف أنّك تراقبين كل ما يحدث في محيطك بفضول ظاهر. ويدل على أنّك تنتظرين دائماً حدوث أمر غير متوقع وتعتمدين على ذلك في الكثير من شؤون حياتك.

الوجه الباكي: في حال كان أول ما رأيته عند نظرك إلى هذه الصورة، فهذا يشير إلى أنك تخضعين لمشاعرك ولا تلجئين إلى عقلك في الحكم على الأمور والأشخاص. كما يدل على أنّك تحبين العيش في عالم الخيال وتفضلين الابتعاد عن الواقع وعن ضجيج الحياة اليومية. وهذه هي وسيلتك الأبرز للتخلص من مشاكلها.

الصورة الثالثة

الباب المفتوح: إذا رأيته أولاً فهذا يشير إلى أنّك تبدين استعدادك التام للتأقلم مع أي تغيير يطرأ على حياتك. كما أنّك تقرئين الأحداث باهتمام لتقدّري النتائج التي قد تعود بها عليك ولتستعدي لذلك.

النوتة الموسيقية: في حال وقع عليها نظرك أولاً فهذا يدل على أنّك تحبين إصلاح كل الأخطاء التي يرتكبها الآخرون أو التي يشهدها محيطك. ويعني أنّك تشعرين بالحزن والإحباط وعدم القدرة على التأقلم في حال لم تتمكني من ذلك.

الصورة الرابعة

الأعمدة: إذا رأيتها أولاً فأنت لا تحبين أن تخرجي من دائرتك الضيقة أي أن تتعرفي إلى أشخاص جدد. كما أنّك رومنسية وتحبين أن يبادلك الآخرون المشاعر والمودة التي تمنحينهم إياها وتشعرين بعدم الارتياح إذا لم يفعلوا ذلك.

الأشخاص: في حال رأيتهم أولاً فهذا يشير إلى أنّك لا تحبين القيود وتفضلين التمتع بحريتك. لذا تتهربين من الارتباط بأي شخص وإن كان رومنسياً. لكنك ترسمين لنفسك حدودك الخاصة وتبتعدين عن كل ما قد يشعرك بعدم الارتياح.