This is what happens when Kim gets distracted! Y que se distrae Kim y que le bajo la peluca. 😱😜😂👏🏼😇 ¡Gracias @katpolancoo por hacerme esta hermosura hace 4 meses!!!!🙈🙈🙈 Sorry girl que no la estrenamos antes, apenas hoy me la probé. 😉 🍭🍭🍭#agozar #avivir #hacerloquequieras #pink #fun #hair

A post shared by Thalia (@thalia) on Feb 26, 2018 at 8:05pm PST