“الوفاء للمقاومة”: للإسراع بإقرار الموازنة العامة

عبرت كتلة الوفاء للمقاومة شجبها لاي تدخل خارجي في الشأن الانتخابي الداخلي، واكدت ان اي تحريض سياسي او اي دفع رشى انتخابية لن تثني الناخبين عن التخلي عن خيار المقاومة.

ودعت في بيان تلاه النائب حسن فضل الله، الحكومة لاقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي قبل الانتخابي مع التشديد على ترشيد الانفاق، كما دعت الى تأمين زيادة التغذية في الكهرباء وتلزيم ادارة المناقصات البت في العروض المطروحة، وهناك عروض جديرة بالثقة قدمتها دول عربية واقليمية لتأمين الكهرباء للبنان وهي طي الاهمال.

واستهجنت الكتلة التعامل الانتقائي مع الحالات الانسانية في العالم، واشارت الى الصمت الدولي المطبق على المأساة الانسانية في اليمن، كما دانت قرار ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس في منتصف ايار المقبل، واعتبرت انه لن يكون وعد ترامب اقل ضرارا من وعد بلفور.