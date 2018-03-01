صاحبات هذه الأبراج زوجات مثالية.. هل أنت منهن؟

إنّ العلاقة بين الشريكين تحتاج إلى توافق كبير كي يتمكّنا من متابعة علاقتهما بنجاح، ويتخطّيا الصعاب والمطبّات التي قد تعيق مسيرتهما.

وفي هذا السياق، كشف موقع “فوشيا” أنّه يمكن فهم التوافق بين الشريكين استناداً إلى الأبراج أيضاً، وقدّم قائمة بأفضل 5 أبراج، تعدّ صاحباتهنَّ شريكات حياة مثاليّات للرجل:

السرطان

امرأة برج السرطان تتميّز بصفات عظيمة، تجعلها زوجة جيدة، فهي مليئة بالعاطفة والإخلاص، وهي تبحث عن علاقة مستمرة وطويلة الأجل.

الحوت

تتميّز صاحبة هذا البرج بشخصية وفية وجديرة بالثقة، وهي صفات يقدّسها الرجل في شريكته، فامرأة الحوت ذات طبيعة متسامحة ودائمًا ما تبذل قصارى جهدها حتَّى لا تخذل شريكها.

الميزان

إنّ صاحبة هذا البرج هي امرأة عاطفية، وتتميّز بقلب طيب، وتعدّ من أكثر الشخصيات إيجابية، وتحبّ الإنسجام في الحياة، وبالتالي تساعد في حلّ المشاكل من خلال التعامل معها بالطريقة الصحيحة.

الثور

تتميّز امرأة برج الثور بكونها وفية وتُقدر شريكها أكثر من أيِّ شيء آخر، ولا تتوانى عن بذل أيّ جهد لتغيّر وتُحسّن من نفسها من أجل شريكها.

الدلو

على الرغم من أنّ امرأة برج الدلو تلقائية ومندفعة وتكره الملل، وأحيانًا ما تكون أنانية، إلا أنَّها تتميّز بطبيعة جذابة ومعطاءة، ما يجعل العيش معها أمرًا سهلاً.