السفير البريطاني التقى بري: من المهم حدوث الإنتخابات بـ6 أيار

لفت السفير البريطاني في ​لبنان​ ​هيوغو شورتر​، عقب لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى “أنّها كانت فرصة لمناقشة علاقاتنا الثنائية القوية بين لبنان و​بريطانيا​ و​الإنتخابات النيابية​ المقبلة، فضلاً عن التطورات الإقليمية. ولا يزال من المهمّ جدّاً أن تحدث الإنتخابات في 6 أيار كما هو مقرّر”.

وركّز شورتر، على أنّها “لخطوة إلى الأمام أن تتضمّن لائحة حركة “أمل” مرشحة. وأنا مسرور أنّ رئيس مجلس النواب يواصل دعم زيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي، وهذا أمر أعرف أنّ الكثير من اللبنانيين يأملون به”، مؤكّداً “أنّني أومن بأنّ العمل على الوصول إلى 30 بالمئة من المرشحات على القوائم الإنتخابية السياسية يبقى هدفاً رئيسيّاً لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية”.