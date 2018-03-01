افتتاح قاعة رياضة للعسكريين في كفرشيما

وكانت كلمة لعريف الاحتفال العقيد المهندس نبيل صراف الذي رحب بالحضور وتوجه فيها بالشكر للمؤسسة على كل ما تبذله في سبيل دعم أبناء الشهداء وعائلاتهم.

وأكدت العاقوري “استمرارها في القيام بالمشاريع والاعمال التي قامت من أجلها المؤسسة، شاكرة “قيادة الجيش على الدعم الذي توليه للمؤسسة”.

وفي الختام، تم تسليم العاقوري كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش ودرعا تكريمية تقديرا لخدمات المؤسسة.