افتتاح قاعة رياضة للعسكريين في كفرشيما

تم افتتاح قاعة رياضة للعسكريين في مديرية الهندسة في كفرشيما، برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون ممثلا بمدير الهندسة العميد الركن يوسف عبود، في حضور وفد من قيادة الجيش وعدد من الضباط في مديرية الهندسة ورئيسة مؤسسة الشهيد المغوار صبحي العاقوري ليا العاقوري، التي قامت بتجهيز القاعة واتمام كافة الاعمال فيها، كما حضر والد الشهيد العاقوري.
وكانت كلمة لعريف الاحتفال العقيد المهندس نبيل صراف الذي رحب بالحضور وتوجه فيها بالشكر للمؤسسة على كل ما تبذله في سبيل دعم أبناء الشهداء وعائلاتهم.
وأكدت العاقوري “استمرارها في القيام بالمشاريع والاعمال التي قامت من أجلها المؤسسة، شاكرة “قيادة الجيش على الدعم الذي توليه للمؤسسة”.
وفي الختام، تم تسليم العاقوري كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش ودرعا تكريمية تقديرا لخدمات المؤسسة.