إغتصب أكثر من 25 إمرأة خلال 30 عاماً..

إعترف رجل يعمل في الصيانة ومسؤول سابق بعدد من النوادي الرياضية، في منطقة “بون سور سامبر” شمال فرنسا، بإغتصاب اكثر من 25 امرأة بين الاعوام 1988 و 2012، واعتدى على حوالي 50 امرأة أخرى.
وتمكنت الشرطة الفرنسية من تحديد سيارته ورقمها المسجّل على لوحة الترخيص، وتم اعتقاله أمام منزله خلال استعداده للتوجه للعمل.
ونسّق رجال الأمن في فرنسا وبلجيكيا للقبض على الرجل الملقب بـ”مغتصب السامبري”، حيث تبين أن الحمض النووي له يتطابق مع عينات الحمض، لمرتكب جرائم الإغتصاب في فرنسا.
والغريب أنه طيلة تلك الأعوام، لم تشك به عائلته كما أوضح أحد الجيران، أنه أصبح جَدّاً مؤخراً.