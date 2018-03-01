قافلة مساعدات تتجه إلى عفرين للمرة الأولى هذا العام

أعلنت يولاندا جاكمت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن قافلة مساعدات تحمل إمدادات إنسانية لنحو 50 ألف نازح وصلت إلى عفرين في سوريا، حيث تشن تركيا هجوما.

ووفقا لوكالة “رويترز”، أضافت المتحدثة أن هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تحصل فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على موافقة جميع أطراف الصراع في المنطقة على دخول قافلة مساعدات.

واوضحت جاكمت أن اللجنة تشعر بالقلق من اقتراب الاشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب الكردية من سد ومنشأة لمعالجة المياه لهما أهمية قصوى في توفير المياه للناس في المنطقة.

وتضم القافلة 29 شاحنة تنقل 430 طنا من المواد الغذائية وضرورات الحياة اليومية ومواد لتطهير المياه وإمدادات طبية.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد النازحين عن ديارهم في عفرين ربما يصل إلى 30 ألف شخص منذ بدأ الهجوم التركي