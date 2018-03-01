قتل طفلة عشيقته بسبب بكائها!

وقعت طفلة تبلغ 3 سنوات ضحية تعنيف أسري حيث قتلت على يد عشيق والدتها بحضور الاخيرة التي لم تحرك ساكناً.

في التفاصيل فإن الطفلة لم تتوقف عن البكاء عندما رأت عشيق والدتها في منزل أسرتها، فأسرع الجاني الى ضربها في مناطق متفرقة من جسدها بيديه حتي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام أعين أمها التي لم تتحرك للدفاع عن إبنتها، بل تواطأت على دمها وحاولت التستر على الجريمة وادعت أنها توفيت أثناء سقوطها على رأسها وهي تلهو أمام منزل أسرتها في منشأة بمحافظة الجيزة.

وبعد تحريات المباحث تم كشف خداع الأم حيث ألقي القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بأن قاتل طفلتها هو عشيقها وأرشدت عن مكان إختفائه وألقي القبض عليه وبمواجهته، قال المتهم في التحقيقات إنه تعرَّف على والدة الطفلة منذ عدة أشهر، وارتبط معها بعلاقة غير شرعية بوجود طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات.

وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة، اتجه المتهم الى منزل عشيقته وعند وصوله بدأت الطفلة في “وصلة بكاء” لا تنقطع، فأثارت غضبه، فصفعها على وجهها عدة مرات وسدد إليها عدة لكمات في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقررت النيابة حبس المتهم والوالدة على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.