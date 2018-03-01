صحفي “إسرائيلي” يظهر في دير الزور السورية !!

1 مارس, 2018 - 7:58 مساءً المصدر: وكالات
صحفي “إسرائيلي” يظهر في دير الزور السورية !!

هنأ وزير التربية في حكومة العدو “نفتالي بينيت” عبر حسابه على التويتر، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رون بن يشاي” بسبب حصوله على جائزة “إسرائيل” للإعلام، ووصفه بالمظلي السابق والصحفي الحالي الذي شارك في حروب الكيان.
والملفت أن “بينيت” نشر صورة لـ”بن يشاي” قرب مركز بحوث دير الزور في محافظة دير الزور السورية قبل تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما نقل الإعلام الحربي وهذا ما يؤكد على عمق التعاون والتنسيق بين تنظيم داعش الارهابي والكيان الصهيوني.

 

1 مارس, 2018

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