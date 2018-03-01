امل: للمشاركة في ذكرى قادة المقاومة الاحد المقبل

1 مارس, 2018 - 8:52 مساءً المصدر: وكالات
امل: للمشاركة في ذكرى قادة المقاومة الاحد المقبل

عقدت قيادة حركة “امل” في اقليم جبل عامل اجتماعا في مقر الحركة في بلدة معركة، لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة المقاومة محمد سعد وخليل جرادي واخوانهما الشهداء الذين قضوا في التفجير الصهيوني الذي استهدف قادة المقاومة في 4 اذار 1985.

واكدت في بيان “الالتزام والسير على خطى الشهداء الذين قدموا انفسهم في سبيل عزة وكرامة الوطن وتحريره من براثن الاحتلال الصهيوني، والالتزام بنهج الامام القائد السيد موسى الصدر وبقيادة حامل الامانة دولة الرئيس نبيه بري”.

واذ لفتت الى ان “هذه الذكرى تأتي في ظل تزايد التهديدات الاسرائيلية”، اكدت ان “المقاومة هي حاجة من اجل ردع اطماع الكيان الاسرائيلي في التعدي على اراضينا على ثروتنا النفطية ومياهنا”، واكدت على “المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، والوحدة الداخلية هي السلاح الامضى في مواجهات كل الاخطار والتهديدات”.

ودعت قيادة الاقليم “اهلنا الاوفياء، للمشاركة في الاحتفال المركزي الذي تقيمه الحركة تخليدا ووفاء لدماء الشهداء، وذلك عند الرابعة من عصر يوم الاحد المقبل في بلدة معركة”.

1 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل