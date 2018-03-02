لقاء «الحريري» و «بن سلمان» سيكون مفصلياً

افادت مصادر صحيفة “الجمهورية” بأن “لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مع ولي العهد ​السعودية​ الأمير محمد بن سلمان سيكون مفصلياً، لأنه سيُطلق دينامية الصفحة ​الجديدة​ في العلاقات بين السعودية و​لبنان​ من جهة، وبين القيادة السعودية والحريري من جهة ثانية”، مشيرةً الى أن “اللقاء يمهد له باجتماعات ولقاءات على بعض المستويات تحضّر لِما سيتقرر فيه على هذين الصعيدين، وذلك قبل دخول لبنان والافرقاء السياسيين في ​الإنتخابات النيابية​”.

وتجدر الاشارة الى أن الحريري كان قد توجه في زيارة الى السعودية التقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .