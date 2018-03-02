في جبيل.. أخطر أفراد عصابات المخدرات بقبضة “المعلومات”

أعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة في بيان أنه “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات وبعد عملية رصد دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة بتاريخ 28/02/2018 وفي محلة حالات- الطريق البحرية، من توقيف أحد أخطر أفراد هذه العصابات، وهو: ب. ق. ( مواليد عام 1980، سوري)”، مشيرة إلى أن “ضبط بحوزته: علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 5 غ، 38 مظروفاً من مادة الكوكايين زنة الواحد منها حوالي غرام واحد، 3 قطع من حشيشة الكيف زنة الواحدة منها حوالي 20 غ، قطعة كبيرة من حشيشة الكيف زنتها حوالي 200 غ، 8 قطع من حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالي 20 غ، ودفتر للف الحشيشة وأكياس لتوضيب المخدرات، كما ضبط بحوزته مبلغ ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف ل. ل”.

ولفتت إلى أن “بالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المخدرات وأودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بناءً لإشارة القضاء المختص”.