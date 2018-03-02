في القاع.. شاحنة محملة بالمسروقات والكبتاغون

صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلق بتوقيف مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عصابة سرقة من مختلف المناطق اللبنانية ونتيجة التحريات المستمرة، تمكنت قوة منها بمؤازرة دورية من مفرزة بعلبك القضائية بتاريخ 25/02/2018، من توقيف شريكين للعصابة في محلة مشاريع القاع، هما:

– ع. س. ط. (مواليد عام 1996، لبناني)

– ع. ك. ر. (مواليد عام 1962، لبناني)

وضبط 560 حبة كبتاغون وشاحنة محملة بالمسروقات غير تلك التي تم ضبطها سابقاً.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين تعرضوا للسرقة في العامين الاخيرين، مراجعة مفرزة النبطية القضائية على الرقم: 531226/07، للتعرف على المسروقات، وتمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

