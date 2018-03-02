ترامب: الإعدام ضروري !

نوّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، بفعالية عقوبة الإعدام في ردع تجار المخدرات، مؤكدا أن الدول، التي تطبق هذه العقوبة حققت نتائج جيدة في مكافحة هذه الآفة، التي تحصد في الولايات المتحدة أرواح 200 شخص يوميا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر بشأن سبل مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، إن “تجار المخدرات ومروجي المخدرات يتسببون بأضرار حقا”.

وأضاف أن “بعض الدول تطبق عقوبات قاسية جدا جدا، وهذه الدول لديها مشكلات مع المخدرات أقل مما لدينا”.

وكان ترامب أشاد بسياسة القبضة الحديدية، التي يتبعها نظيره الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، في مكافحة مروجي المخدرات في بلاده، على الرغم من أن “الحرب على المخدرات”، التي يشنها الأخير واجهت انتقادات حادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدد الرئيس الأميركي على “أننا بحاجة إلى الحزم مع تجار المخدرات (..) علينا أن نكون صارمين جدا جدا في العقوبات”.

واستغرب ترامب كيف أنه “إذا أطلقت النار على أحد يحكم عليك بالسجن المؤبد، يحكم عليك با