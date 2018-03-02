الحواط: المعركة الانتخابية تحولت إلى انتقامات

أسف المرشح عن دائرة كسروانجبيل، زياد الحواط في حديث لـ”صوت لبنان” (100.5) لتحول المعركة الانتخابية الى انتقامات ادارية وتعيينات حزبية عشوائية بدل ان تكون معركة مشاريع، مشدداً على ان الجبيليين سيتصدون لهذه الفوقية كما تصدت جبيل سابقاً للمكتب الثاني.

وقال: نذكر السلطة ان المكتب الثاني انتهى وبقي ريمون ادة نموذجاً للديمقراطية في وجدان الجبيليين، وسنتصدى لهذه الطريقة بالتعاطي في الشأن السياسي وكان البلد محكوم من الحزب الواحد سواء من حيث التعيينات او المواقع، والجبيليين سيقولون كلمتهم في 6 ايار في انتفاضة شعبية ضد هذا الاداء السياسي.

واشار الحواط الى ان عنوان معركته سيكون كرامة الانسان وبناء جمهورية الأمل ووطن يتمتع بالسيادة وقال: سنقدم مشروعاً بديلاً طابعه انمائي وطني تغييري، كما ثبتنا الجبيليين في ارضهم انمائياً، سنتعاون مع جميع الشرفاء لنثبت ان نظرية ان البلد محكوم عليه بالفشل الدائم ليست الا شعار لتغطية فشل الطبقة السياسية التي ادارت شؤون جبيل منذ 15 سنة ولم يتمكنوا من تقديم اي شيء للجبيليين.

وحث اللبنانيين على الانتفاضة في السادس من ايار لإحداث التغيير المنشود فينتخبوا لمصلحة المشروع وليس الاشخاص.