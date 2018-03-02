5 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ، اليوم، خمسة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية.

فقد اتهم صوان في القرار الاول السوري عدنان محمد يونس لانتمائه الى جبهة النصرة بهدف القيام بأعمال ارهابية في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري شحادة محمد السعيد بجرم الانتماء الى جبهة النصرة ومجموعة أسامة منصور والقتال ضد الجيش في طرابلس وفي مخيم عين الحلوة وقتل ومحاولة قتل وتخريب ومراقبة دوريات الجيش سندا الى المواد 335 و 549 و 549/201 و 733 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و 157 قضاء عسكري و72 و 76 أسلحة.

وفي القرار الثالث، اتهم صوان السوري مهدي أحمد الغاوي بجرم الانتماء الى داعش بهدف القيام بأعمال ارهابية والتدخل في قضايا الارهاب سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الرابع عشرة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية بينهم سبعة موقوفين هم فادي أحمد صالح موسى ورفاقه بجرم إنشاء خلية ارهابية في مخيم عين الحلوة لاستهداف الجيش بواسطة أحزمة ناسفة ومراقبة تحركاته وتحريض الناس على الانخراط في الخلية وحيازة أعتدة عسكرية وتهديد الجيش سندا الى المواد 335 و 575 و 549/219 و المادتين 5 و 6 من قانون 1958 و 144 و157 قضاء عسكري والمادة 72 أسلحة.

واتهم صوان في القرار الخامس الفلسطينيين محمد علي عرب ويوسف بلال أبو عرقوب بجرم الانتماء الى مجموعة بلال بدر والقتال ضد منظمة فتح داخل مخيم عين الحلوة سندا الى المواد 335 عقوبات و المادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.